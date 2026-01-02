Discours de Diomaye : «aucune paix durable ne peut se construire sur l'impunité ou le déni», prévient le CODEPS

Le Collectif des ex-détenus politiques et victimes des événements de 2021-2024 (CODEPS) a déclaré le qu’ «aucune paix durable ne peut se construire sur l’impunité ou le déni». Il a tenu ces propos en réponse au Président Diomaye Faye qui avait annoncé dans son discours du nouvel an que «rien ne sera placé au dessus de la paix, de l’unité et de l’intégrité du Sénégal».
Dans un communiqué rendu public, jeudi 1er décembre 2025, le CODEPS estime que le discours de Diomaye «a nié une part fondamentale de l'histoire récente du Sénégal et bafoué la mémoire de celles et ceux qui ont payé le prix fort de l'engagement patriotique».
Selon l’organisation, pour avoir «éludé» la «reddition des comptes et la justice due aux martyrs de la répression», le chef de l’Etat «consacre, une fois de plus, une trahison déjà perceptible».
Tout en rappelant son «exigence de vérité, de justice et de responsabilité», l’organisation a enfin assuré que ses «revendications sont légitimes et ne s'éteindront ni avec le temps ni avec les discours».
