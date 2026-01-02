Can Maroc 2025 : Sadio Mané, seul Sénégalais dans le onze type de la phase de poules

La Confédération africaine de football (CAF) a publié, ce vendredi 02 janvier 2025, le onze-type de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Sadio Mané est le seul joueur de l’équipe nationale du Sénégal à y figurer.



En attaque, le onze-type comprend le Nigérian Ademola Lookman (2 buts), l’Algérien Riyad Mahrez (3 buts), l’Ivoirien Amad Diallo (2 buts) et le Sénégalais Sadio Mané (1 but). Le meilleur entraîneur et le meilleur gardien de ce premier tour sont accordés respectivement au sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle et à l’Egyptien Mohamed El Shenawy.



En défense, la CAF a porté son choix sur le Marocain Noussair Mazraoui, le Congolais Axel Tuanzebe, le Burkinabè Edmond Tapsoba et le Tunisien Ali Abdi. Au milieu de terrain, le Marocain Brahim Diaz a été retenu en compagnie du Camerounais Carlos Baleba.