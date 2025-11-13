Affaire Madiambal Diagne : le marabout Serigne Mbaye, présumé complice, demande l’annulation de la procédure

Inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier pour complicité présumée dans l’affaire Madiambal Diagne, le marabout Serigne Mor Mbaye conteste la décision. Il a saisi la Chambre d’accusation d’une requête en annulation de la procédure.



Selon "Les Echos" qui révèle l’information, dans sa parution de ce jeudi, l’avocat du guide religieux a estimé que la procédure ayant abouti à l’inculpation de son client viole la loi et comporte beaucoup d’irrégularités.



En prison depuis le 30 septembre 2025, le marabout Serigne Mbaye est accusé de complicité avec le journaliste Madiambal Diagne, fondateur du Groupe «Avenir Communication», dans une affaire de supposée de blanchiment d’argent et de transferts suspects de fonds évalués à 21 milliards FCFA.



Malgré une interdiction de sortie du territoire, Madiambal Diagne, le principal suspect dans l’affaire, a réussi à quitter le pays pour la France, avant qu’un mandat d’arrêt international ne soit émis contre lui par les autorités sénégalaises.