Usurpation d’identité numérique : la BCEAO dément fermement des propos attribués à Jean-Claude Brou

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a publié une mise au point formelle ce 9 mars 2026 à Dakar. L'institution bancaire dénonce la diffusion, sur diverses plateformes numériques, de contenus mettant en scène un «prétendu débat télévisé» où des propos sont fallacieusement attribués au Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.
Dans un communiqué officiel, la banque centrale a tenu à «démentir formellement l'authenticité de ces contenus». Selon l'institution, ces publications «ne correspondent à aucune émission ni intervention réelle du Gouverneur» et les déclarations en question sont qualifiées d'«entièrement infondées».
Face à cette manœuvre, la BCEAO appelle le public à la plus grande vigilance concernant les informations relayées sur les réseaux sociaux. Elle exhorte les usagers à se référer «exclusivement aux communications publiées sur les canaux officiels de l'Institution». Enfin, la Banque centrale se réserve le droit d'engager «toute action appropriée à l'encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux».
Dans un communiqué officiel, la banque centrale a tenu à «démentir formellement l'authenticité de ces contenus». Selon l'institution, ces publications «ne correspondent à aucune émission ni intervention réelle du Gouverneur» et les déclarations en question sont qualifiées d'«entièrement infondées».
Face à cette manœuvre, la BCEAO appelle le public à la plus grande vigilance concernant les informations relayées sur les réseaux sociaux. Elle exhorte les usagers à se référer «exclusivement aux communications publiées sur les canaux officiels de l'Institution». Enfin, la Banque centrale se réserve le droit d'engager «toute action appropriée à l'encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux».
Autres articles
-
Mboro : les villages de Gatte et Ngomène réclament leur délocalisation face aux impacts de l’exploitation minière
-
Etats-Unis: le procès du Sénégalais Amadou Kane Diallo encore reporté au 18 août
-
Conflits fonciers à Grand-Yoff : la mairie dénonce des attributions contestées et alerte sur des déguerpissements
-
Procès en appel des supporters sénégalais: l’ASC «Lébougui» dénonce "la faiblesse de la diplomatie sénégalaise"
-
Affaire Softcare: le SAMES et le SUTSAS contredisent le ministre Ibrahima Sy et annonce une «grève imminente»