Usurpation d’identité numérique : la BCEAO dément fermement des propos attribués à Jean-Claude Brou

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a publié une mise au point formelle ce 9 mars 2026 à Dakar. L'institution bancaire dénonce la diffusion, sur diverses plateformes numériques, de contenus mettant en scène un «prétendu débat télévisé» où des propos sont fallacieusement attribués au Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.



Dans un communiqué officiel, la banque centrale a tenu à «démentir formellement l'authenticité de ces contenus». Selon l'institution, ces publications «ne correspondent à aucune émission ni intervention réelle du Gouverneur» et les déclarations en question sont qualifiées d'«entièrement infondées».



Face à cette manœuvre, la BCEAO appelle le public à la plus grande vigilance concernant les informations relayées sur les réseaux sociaux. Elle exhorte les usagers à se référer «exclusivement aux communications publiées sur les canaux officiels de l'Institution». Enfin, la Banque centrale se réserve le droit d'engager «toute action appropriée à l'encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux».