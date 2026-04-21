Daaka de Médina Gounass : le comité d’organisation appelle au respect strict des mesures de sécurité

Suite à l’incendie survenu dans la nuit du lundi au mardi au Daaka de Médina Gounass, le comité d’organisation a tenu un point de presse ce mardi matin sur le site de la retraite spirituelle. Objectif : sensibiliser les fidèles et prévenir de nouveaux sinistres.



La rencontre s’est déroulée en présence du maire, Cheikh Tidiane Barro, et de plusieurs membres du comité. Prenant la parole, le président du comité d’organisation, Cheikh Ahmad Tidiane Kébé, a d’abord salué la réactivité et l’efficacité des éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dont l’intervention rapide a permis de maîtriser les flammes et de limiter les dégâts.



Dans la foulée, M. Kébé a rappelé un ensemble de mesures de sécurité à observer rigoureusement sur le site du Daaka. Il a notamment insisté sur l’interdiction du branchement de matériel électrique non conforme, la proscription de la vente à l’intérieur du site, ainsi que l’interdiction de l’usage du feu au-delà de 23 heures. À cela s’ajoute l’interdiction formelle des bonbonnes de gaz, jugées particulièrement dangereuses dans ce contexte de forte affluence.



Le président du comité a également mis l’accent sur la nécessité d’éviter les installations anarchiques, afin de garantir la fluidité des déplacements et de faciliter l’accès des secours en cas d’urgence.



Se voulant rassurant, Cheikh Ahmad Tidiane Kébé a indiqué que toutes les personnes sinistrées ont été relogées dans des zones sécurisées. Il a par ailleurs assuré que les équipes techniques sont déjà à pied d’œuvre pour remettre en état les abris endommagés, avec un objectif de réhabilitation fixé au plus tard à 17 heures.



Ce rappel à l’ordre intervient dans un contexte de forte mobilisation des fidèles au Daaka, où la sécurité reste une priorité pour le bon déroulement de cet important rendez-vous religieux.