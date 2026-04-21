Kolda : une quarantaine de femmes formées à l’éducation financière pour booster leurs activités génératrices de revenus

Une quarantaine de femmes de la région de Kolda, actives dans des activités génératrices de revenus (AGR), ont bénéficié d’une session de formation en éducation financière les 21 et 22 avril. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Local Inclusif (PADEL), mis en œuvre par Enda ECOPOP avec l’appui du PNUD Sénégal, dans le cadre du Programme Pays 2023-2027.



Déployé dans trois communes de la région, notamment Kolda, Médina El-Hadji et Kéréwane, le PADEL vise à renforcer les capacités économiques des femmes à travers une meilleure maîtrise des outils financiers. Selon Ibrahima Badji, chargé de projet à Enda ECOPOP et responsable du Bureau Casamance, l’objectif principal de ces sessions est de « renforcer les capacités des coopératives de femmes des communes cibles du PADEL en matière d’éducation financière et d’épargne afin de favoriser leur autonomisation économique durable, inclusive et numérique ».



Au-delà de la formation théorique, Enda ECOPOP et ses partenaires ambitionnent de promouvoir l’inclusion financière à travers l’utilisation d’outils numériques tels que le mobile money et des applications de gestion. L’initiative vise également à améliorer l’organisation interne et la gouvernance financière des coopératives féminines. Ces dernières évoluent principalement dans des secteurs tels que le maraîchage, l’élevage de volaille, la transformation de produits locaux (fruits, légumes et céréales) ainsi que le commerce.



Pour Madame Fatou Sané Badji, l’une des bénéficiaires, cette formation marque un tournant décisif : « Une nouvelle ère prometteuse s’ouvre pour nous. Nous disposons désormais d’outils qui nous permettront d’avancer avec plus d’assurance vers l’autonomisation et la réussite de nos activités ».



Dans une dynamique de continuité, Enda ECOPOP prévoit de renforcer cet accompagnement à travers la mise en place d’un fonds d’amorçage destiné à soutenir certains groupements. L’organisation envisage également de favoriser le réseautage entre les bénéficiaires afin de faciliter le partage d’expériences et la mutualisation des bonnes pratiques entre coopératives des différentes communes. Une approche qui devrait renforcer leur capacité collective à faire entendre leurs besoins spécifiques et à peser davantage dans les dynamiques de développement local.