Examen du budget 2026 : Daouda Ngom ouvre ce mardi les auditions des ministres devant l’Assemblée nationale

Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale du Sénégal ont débuté, ce mardi 21 avril, les auditions des membres du gouvernement pour l'examen du budget 2026. Selon une note de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Daouda Ngom, a ouvert cette séquence en se présentant devant la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.



Cet exercice «inédit» s’inscrit dans «une approche renouvelée du contrôle parlementaire, désormais fondée sur les résultats», précise la note, qui ajoute qu’il «ne s’agit plus uniquement d’évaluer le niveau de consommation des crédits alloués, mais de mettre en relation, avec rigueur et méthode, les ressources mobilisées, les engagements pris, le degré d’atteinte des indicateurs de performance, ainsi que les résultats concrets observables sur le terrain».



Dans la soirée de ce mardi (16h), le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdouramane Diouf, passera à son tour. Ces travaux budgétaires s'étendent jusqu'au 8 mai 2026, avec un passage prévu pour tous les ministres.