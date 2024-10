Affaire Mbappé: une perquisition et des auditions du personnel à l’hôtel des faits présumés

La justice suédoise ne communiquant pas, c’est par la presse locale que l’enquête sur les faits présumés de viol à Stockholm se dessine. Ce lundi 22 octobre, Aftonbladet, un des médias à l’origine des révélations de "l’affaire", assure que des policiers en civil ont mené une perquisition dans l’hôtel où a résidé le Français la nuit du jeudi 10 octobre.



Les enquêteurs chercheraient à déterminer quelles parties de l’établissement ont occupé le Français et ses proches. Le journal affirme que, dans le même temps, des techniciens "travaillaient à recueillir des preuves" tandis que les enquêteurs interrogeaient plusieurs membres du personnel.



L’importance de la vidéosurveillance

Le média nordique ajoute qu’un autre élément pourrait devenir "crucial" pour les recherches de la police : la vidéosurveillance. L’hôtel disposerait d’un réseau de caméras qui permettent d’avoir des images claires "du hall d’entrée", "de l’extérieur des chambres" et des "couloirs".



La semaine dernière, des policiers s’étaient déjà rendus sur les lieux. Expressen révélait qu’ils en étaient repartis avec des peuves potentielles : une culotte, un haut et un pantalon noir. D’après le Parisien, Kylian Mbappé aurait eu une relation sexuelle consentie avec une jeune femme lors de son séjour suédois. Mais, impossible de savoir si cette dernière est la plaignante.



Peu de temps après les premières révélations, sur X, il avait dénoncé une "fake news". La justice suédoise, quant à elle, n’a jamais cité le nom du Bondynois, malgré l’ouverture d’une enquête pour "viol". Depuis, le numéro 9 madrilène a rejoué en club. Ce samedi, contre le Celta Vigo, il a même trouvé le chemin des filets.