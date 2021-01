Affaire Mbour4: le préfet invite les occupants à présenter une notification d'attribution des domaines

Suite à l'annonce du chef de l'Etat, qui a demandé à Yankhoba Diatara, ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications de transmettre aux populations de Thiès que sa promesse de régulariser la situation des occupants de la zone située dans la forêt classée de Thiès sera respectée, le Préfet du département de Thiès a sorti un communiqué pour expliquer aux occupants la manière dont se fera la régulation.A cet effet, l'autorité préfectorale a invité toute personne détentrice, dans la forêt classée de Mbour4, d'une notification d'attribution du receveur des Domaines, et dont la parcelle fait présentement l'objet d'une occupation, à se présenter à la Préfecture, munie dudit acte.Le présent communiqué s'adresse également, à toute personne détentrice d'un acte de vente de parcelle située dans la forêt classée de Mbour4, aussi bien dans le périmètre du lotissement qu'à l'extérieur, et dont les constructions sont, soit en cours, soit achevées, précise l'autorité préfectorale.La réception desdits actes démarre, d'après le préfet de Thiès à compter de ce vendredi 29 janvier 2021, jusqu'au lundi 1er mars 2021, à la Préfecture, du lundi au vendredi, de 09 heures 30 minutes à 13 heures.Passé ce délai, aucun dépôt ne pourra être accepté, avertit le préfet de Thiès.Pour rappel, environ 300 maisons ont été démolies jeudi et vendredi dernier au quartier Mbour4 Extension, situé sur une partie de la forêt classée de Thiès et dont les occupants affirment avoir reçu l’assurance d’être régularisés.