Affaire Me Ngagne Demba Touré: le parquet général ordonne l'arrestation de 3 greffiers

L'inculpation mouvementée de Me Ngagne Demba Touré, greffier et responsable de Pastef marquée par la mobilisation musclée de ses collègues dans le bureau du juge du deuxième cabinet fait des victimes.



Selon les informations de Libération, le parquet général a ordonné l'arrestation de trois greffiers bien visibles dans les vidéos largement partagées.



L'un deux, Me Abdoulaye Mboup, chargé de la communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice (Untj) a été cueilli hier-vendredi par la Sûreté urbaine (Su). Il a été placé en garde à vue pour outrage et violence à magistrat et actes de nature à discréditer un acte juridictionnel.