Santé publique à Médina Yoro Foulah : un taux de prévalence du sida de 1,3 % alerte les autorités sanitaires

Le département de Médina Yoro Foulah enregistre un taux de prévalence du SIDA de 1,3 %, selon les données révélées ce jeudi 5 novembre 2026 lors d'une réunion du Comité départemental de développement. Le médecin-chef du district sanitaire, Dr Serigne Modou Faye, a souligné les obstacles importants rencontrés par les services de santé dans la prise en charge des personnes infectées par le VIH.



Dr Serigne Modou Faye a expliqué que la mobilité transfrontalière des patients représente une difficulté majeure pour le suivi médical des personnes dépistées positives. La frontière de 130 kilomètres partagée avec la Gambie favorise des déplacements fréquents qui perturbent la régularité des traitements. Dr Serigne Modou Faye a également mentionné l'absence de ressources financières chez de nombreux malades, ce qui provoque des absences aux consultations et augmente le nombre de personnes perdues de vue.



Le préfet et le médecin-chef de district ont convenu d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès de la population. Les autorités administratives et sanitaires visent à promouvoir le dépistage précoce et à renforcer l'accompagnement régulier des cohortes médicales dans ce territoire transfrontalier.