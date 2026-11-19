La brigade de recherches (BR) de Keur Massar a interpellé six nouvelles personnes présentées comme des « homosexuels séropositifs », dans le cadre de l’enquête liée à l’affaire Modou Ba Gawlo, rapporte Seneweb. Gardés à vue depuis le 17 novembre 2026, ces hommes vont comparaître, vendredi matin devant le doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye (TGI), sauf modification du calendrier. La justice leur reproche des faits d’association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, d’actes contre nature et de mise en danger de la vie d’autrui, et l’un d’entre eux affirme exercer au sein d’une administration.



Cette vague d’interpellations découle d’une délégation judiciaire du magistrat instructeur du 1ᵉʳ cabinet du TGI de Pikine-Guédiawaye, qui avait déjà envoyé plusieurs individus en prison le 5 novembre dernier. Parmi ces premiers détenus figurent Ousseynou Diop, ouvrier de 41 ans, marié, père de deux enfants, domicilié à Pikine Guinaw et acteur de cinéma, ainsi que Mamadou Yoro Ba, dit « Modou Ba Gawlo », menuisier veuf de 43 ans et père de deux enfants à Tivaouane Peulh. Le juge avait aussi placé sous mandat de dépôt l’ouvrier célibataire sans enfant Dame Guèye (24 ans), l’ouvrier divorcé père de trois enfants Ousmane Ndiaye (38 ans), Abdou Seck et Abdourahmane Diop.



L’exploitation des téléphones saisis lors de la première phase a permis à des gendarmes en civil, à bord d’une voiture banalisée, de mettre la main sur six suspects aux profils variés. Il s’agit de S. Camara, serveur monogame de 41 ans à Castors, de D. Thiam, monogame de 50 ans à la ZAC Mbao, et de B. Dabo, agent de sécurité monogame de 43 ans à Pikine. La liste comprend aussi deux tailleurs, S. Diawara, monogame de 43 ans à Dalifort, et A. Guèye, dit « A. Thiam », célibataire sans enfant de 26 ans à la cité Fadia, ainsi que T. A. Gomis, veuf de 53 ans et père de quatre enfants à Pikine.



Les enquêteurs de Keur Massar ont remonté la piste jusqu’aux partenaires sexuels d’Ousmane Ndiaye et d’Ousseynou Diop, tous deux porteurs du VIH et déjà derrière les barreaux. L’analyse des discussions WhatsApp a révélé qu’A. Guèye entretenait une liaison avec Ousmane Ndiaye, tandis que D. Thiam fréquentait Ousseynou Diop. Ces conversations contenaient des messages sentimentaux qui débouchaient sur des rendez-vous dans des appartements « pour satisfaire leurs fantasmes ».



Les gendarmes ont utilisé leurs équipements de localisation pour interpeller le même jour A. Guèye dans son atelier de couture à l’unité 3 des Parcelles-Assainies et D. Thiam chez lui à Pikine. Durant son interrogatoire, A. Guèye a reconnu sa séropositivité et a désigné le couturier S. Diawara comme son partenaire privilégié, avec lequel il avait des rapports non protégés. Il a également dénoncé B. Dabo comme son proxénète chargé de lui trouver des partenaires masculins.



Ces aveux ont entraîné l’arrestation de S. Diawara, qui a admis sa séropositivité et son ancienne liaison avec A. Guèye, tout en précisant qu’il vit désormais en couple avec S. Camara avec qui il a eu plusieurs rapports non protégés à Castors. Les fouilles dans les ateliers et les logements des mis en cause ont permis de saisir des boîtes de médicaments antirétroviraux contre le VIH, avant le placement en garde à vue de tout le groupe le 17 novembre.



L’enquête a connu un nouveau développement le mercredi 18 novembre grâce à l’analyse technique du téléphone de B. Dabo, qui a révélé sa relation intime avec T. A. Gomis. Les gendarmes ont arrêté ce dernier à son domicile de Pikine et l’ont emmené au district sanitaire de Keur Massar pour un test de dépistage du VIH. Lors de son audition, T. A. Gomis a avoué « sans ambages » son homosexualité et sa séropositivité, alors que la BR de Keur Massar continue ses investigations pour stopper cette chaîne de contamination dans ce dossier ouvert sur réquisitoire du procureur Saliou Dicko.