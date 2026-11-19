L’homme d’affaires Elimane Lam, en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) dans le cadre de l’enquête sur des insultes en ligne présumées financées, a fait face à la tiktokeuse Rox la Chancelière, extraite de prison cet après-midi, rapporte Seneweb. Lors de ce face-à-face, la prévenue a reconnu être entrée en contact avec l’homme d’affaires pour le solliciter dans le cadre de ses œuvres sociales, tout en affirmant qu’il n’a jamais été question d’insulter des personnes.



Interrogée sur les enregistrements sonores récemment diffusés sur les réseaux sociaux, Rokhaya Fall alias « Rox » a admis être l’auteure d’un premier audio diffusé par Kaliphone lors de ses lives. Elle a toutefois contesté être à l’origine du second enregistrement, soutenant que ce fichier ne figurait pas dans son téléphone portable. De son côté, Elimane Lam a nié les faits qui lui sont reprochés et a soutenu qu’il n’a jamais demandé à la tiktokeuse de proférer des injures lors de ses directs, même s’il a confirmé leurs échanges autour d’activités sociales.



Rox purge actuellement une peine de six mois de prison ferme après sa condamnation par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. L’exploitation de son téléphone portable, ordonnée par le procureur Saliou Dicko durant l’enquête préliminaire, a révélé selon les enquêteurs qu’elle percevait régulièrement de l’argent pour dénigrer certaines personnes. Ces éléments ont permis d’établir une liste de suspects et ont poussé le ministère public à ouvrir une information judiciaire.



Dans le cadre de cette même procédure, Mame Diarra Fall alias « Diodio Glow Skin » a subi une arrestation avant son placement sous bracelet électronique, tandis que l’animatrice de la 2STV, Bijou Ngoné, a obtenu la liberté après son audition à la DSC. Le sort d’Elimane Lam repose désormais entre les mains du juge du 2ᵉ cabinet d’instruction près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, qui statuera sur son dossier ce vendredi dans son bureau.