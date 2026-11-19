Dix pays, dont le Senegal, prendront part aux 19es Championnats d'Afrique de gymnastique aérobique, prévus du 25 au 27 novembre prochain au stade international du Caire, en Egypte, avec la participation de 111 athlètes, a annoncé l'Union africaine de gymnastique (UAG).
Outre l'Algérie et le pays hôte, l'Egypte, la compétition réunira également la Tunisie, le Maroc, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan et le Togo, selon la même source.
Cette 19e édition constituera un rendez-vous majeur pour les spécialistes de la discipline, avec 111 athlètes d'élite et jeunes talents attendus durant trois jours au stade international du Caire.
Quinze gymnastes sénégalais prendront part aux 19es Championnats d’Afrique de gymnastique aérobic, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).
Outre l'Algérie et le pays hôte, l'Egypte, la compétition réunira également la Tunisie, le Maroc, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan et le Togo, selon la même source.
Cette 19e édition constituera un rendez-vous majeur pour les spécialistes de la discipline, avec 111 athlètes d'élite et jeunes talents attendus durant trois jours au stade international du Caire.
Quinze gymnastes sénégalais prendront part aux 19es Championnats d’Afrique de gymnastique aérobic, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).
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