Le Poste de police de Yamatogne, à Ziguinchor, a interpellé neuf individus les 17 et 18 novembre 2026 pour « association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de violences », selon les précisions des forces de sécurité. À l’issue d’un « open press » de lutte au stade Aline Sitoé Diatta le 17 novembre, des malfaiteurs ont profité de la dispersion des jeunes pour multiplier les attaques sur le boulevard des 54 mètres de la capitale sudiste. Alertés, les policiers ont lancé une opération coup de poing sur la base d’un renseignement opérationnel.



Cette première intervention a conduit à l’arrestation de trois suspects dans une affaire de vol de moto. Aux environs de 21 heures, un client a sollicité un conducteur de moto Jakarta pour une course vers Kénia contre 2 000 francs CFA, a expliqué la victime aux enquêteurs. Une fois à destination, le passager a ordonné l’arrêt dans l’obscurité sous un manguier, où deux complices ont surgi pour asperger le visage du conducteur avec du piment avant de dérober l’engin.



La victime a crié « au voleur », ce qui a poussé des passants à intervenir pour maîtriser le principal suspect pendant la fuite de ses acolytes. L’enquête a permis aux policiers de cueillir les deux fuyards le 18 novembre vers 6 heures du matin dans leur chambre à Kandé, avec la saisie de deux machettes qui ont servi aux attaques.



Le même jour, deux autres victimes ont signalé une agression commise sur le chemin du retour de l’« open press », au cours de laquelle des bandits ont arraché avec violence huit chaînes en argent et un téléphone portable à l’une d’elles. Les investigations ont abouti à l’interpellation des six membres de ce second groupe. Les neuf suspects séjournent en garde à vue et l’enquête continue.