Le Sénégal a obtenu un taux de réussite de 96,49 % au 23ᵉ concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES), avec 55 admis sur 57 candidats issus des universités publiques du pays, contre une moyenne générale de 88,04 % pour cette édition, selon les statistiques de l’institution. L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a enregistré 41 admis sur 42 candidats, tandis que l’Université Gaston Berger (UGB) et l’Université Assane Seck de Ziguinchor ont réussi chacune leurs 2 candidats. L’Université Alioune Diop de Bambey a fait le plein avec 4 admis sur 4, l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a compté 4 reçus sur 5, et l’École Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV) a validé ses 2 candidats.
Toutes les universités publiques ont atteint un taux de réussite de 100 % dans les sections médecine et odontologie, alors que le score en pharmacie se situe légèrement sous la barre des 100 %, notamment à l’UCAD et à l’UIDT. Au total, 23 candidats sénégalais ont terminé majors de leur jury. « Nos candidats ont donc hissé très haut le drapeau du Sénégal, grâce à leur compétence, leur sérieux, leur discipline, leur abnégation et leur engagement », a salué le doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO), le Pr Bara Ndiaye, qui a aussi remercié les encadreurs, le recteur de l’UCAD le Pr Alioune Badara Kandji pour les bonnes conditions de préparation, ainsi que le gouvernement du Sénégal pour l’octroi d’autant de postes budgétaires que de candidats.
Le recteur de l’UCAD, le Pr Alioune Badara Kandji, a adressé ses chaleureuses félicitations à tous les admis, aux majors de jury, aux encadreurs, au corps professoral et à toute la communauté universitaire.
Toutes les universités publiques ont atteint un taux de réussite de 100 % dans les sections médecine et odontologie, alors que le score en pharmacie se situe légèrement sous la barre des 100 %, notamment à l’UCAD et à l’UIDT. Au total, 23 candidats sénégalais ont terminé majors de leur jury. « Nos candidats ont donc hissé très haut le drapeau du Sénégal, grâce à leur compétence, leur sérieux, leur discipline, leur abnégation et leur engagement », a salué le doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO), le Pr Bara Ndiaye, qui a aussi remercié les encadreurs, le recteur de l’UCAD le Pr Alioune Badara Kandji pour les bonnes conditions de préparation, ainsi que le gouvernement du Sénégal pour l’octroi d’autant de postes budgétaires que de candidats.
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