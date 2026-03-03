Candidature à l'ONU : le FDR sollicite officiellement le soutien de Diomaye Faye pour Macky Sall

Le coordonnateur du Front pour la Défense de la République (FDR), Oumar Sarr, a adressé ce mardi 3 mars 2026 une lettre officielle au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L'objet de cette missive est une demande formelle de soutien de l'État sénégalais à la candidature de l'ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. Cette démarche fait suite au dépôt officiel de la candidature de l'ex-chef d'État auprès de l'organisation internationale le 1er mars dernier.



Le collectif, regroupant des partis politiques, des syndicats et des organisations de la société civile, estime que Macky Sall possède « l'expérience et le profil requis » pour cette fonction diplomatique suprême. Selon les signataires, l'élection d'un compatriote à la tête de l'ONU constituerait une « immense source de fierté pour notre nation », affirmant que cet enjeu doit primer sur les « adversités politiques » intérieures. Un document de motivation détaillé a été joint à la lettre pour appuyer le bien-fondé de ce soutien gouvernemental.



Cette requête intervient un mois après que Macky Sall a lui-même sollicité le soutien de son successeur par courrier. Le processus de désignation du prochain Secrétaire général des Nations Unies entre dans une phase active, et le poids diplomatique du Sénégal, soutenu par son propre gouvernement, est jugé crucial par le FDR pour maximiser les chances de succès de cette candidature historique pour le pays.