Richard-Toll : un individu de 21 ans déféré pour viols répétés et actes contre nature sur un mineur

Le Commissariat urbain de Richard-Toll (Nord-Est) a déféré ce mardi 3 mars 2026, devant le Procureur de Saint-Louis, un jeune homme de 21 ans pour des faits de « viols répétitifs et d'actes contre nature sur un enfant de 9 ans. » Selon les services de la police, l'individu a été surpris en flagrant délit le 28 février dernier près d'un canal d'irrigation de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), après que des témoins, alertés par les cris de détresse de la victime, ont escaladé un mur pour intervenir.



Selon le récit de la victime, le mis en cause, qui était son condisciple, l'a attiré vers une zone isolée aux environs de 15h40 sous le prétexte de rejoindre un ami. Une fois à l'abri des regards, l'agresseur a contraint l'enfant à subir une pénétration. Lors de son audition, le jeune garçon a révélé avec précision avoir subi des agressions similaires à trois reprises auparavant de la part du même suspect. Confronté aux témoignages oculaires et aux déclarations circonstanciées de l'enfant, le mis en cause est passé aux aveux complets durant sa garde à vue.



L'intervention rapide du voisinage a été déterminante pour mettre fin aux agissements du suspect et sécuriser la victime, qui présentait de vives douleurs au moment des faits. L'enquête préliminaire étant bouclée, le dossier est désormais entre les mains du Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. L'accusé risque des peines criminelles sévères conformément au code pénal sénégalais, qui a durci la répression des actes de viol et de pédocriminalité ces dernières années.