Guerre au Moyen-Orient : le Sénégal prend ses dispositions pour sécuriser les stocks nationaux de pétrole

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi 3 mars 2026, une « réunion d'urgence stratégique sur la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers au Sénégal. » Face à l'instabilité croissante au Moyen-Orient, le gouvernement a décidé de prendre des mesures d'anticipation pour éviter toute rupture de stock et contenir l'impact de la volatilité des cours mondiaux sur l'économie nationale.



La priorité affichée par la Primature est de garantir la continuité de la fourniture d'énergie et protéger le pouvoir d'achat des ménages les plus vulnérables contre une éventuelle flambée des prix à la pompe. Pour ce faire, un comité interministériel spécial a été officiellement mis en place. Cet organe est chargé d'assurer un suivi rigoureux et en temps réel de l'évolution du marché international afin d'ajuster les politiques de subvention ou de stockage de l'État.



Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une gestion proactive pour prévenir les chocs externes plutôt que de les subir, plaçant la résilience énergétique au cœur des priorités gouvernementales de ce début d'année 2026.



Cette réunion intervient alors que les tensions géopolitiques font peser une menace directe sur les routes maritimes pétrolières.