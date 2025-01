Affaire Moustapha Diop/Tabaski Ngom: l'inspectrice du Trésor placée en garde à vue

Après concertation, le top management de l’organe de régulation du secteur de l’énergie dépose plainte le 11 décembre devant le parquet financier sous le numéro d’ordre « 099P». Elle a été, aussitôt, suivie d’une saisine de la présidence de la République et du ministre des Finances et du Budget.

Dans ses conversations avec Mor Gueye, Tabaski Ngom redoutait beaucoup ce scénario. L’éventualité de poursuite, d’un emprisonnement et d’une radiation de la fonction publique est à chaque fois évoquée. C’est pour cette raison qu’elle s’est beaucoup battue pour disposer de décharges, d’éléments de reconnaissance de dette et autres preuves qui pourraient diluer ou atténuer les sanctions.



Cette affaire fait les choix gras de la presse depuis le début de la semaine. Moustapha Diop qui a bénéficié d'une bonne partie des fonds détournés d'après L'enquête de PressAfrik n'a toujours pas réagi et préfère distiller des bribes dans certains médias. Puisque le dossier judiciaire est lancé quel sera le sort du député et président de la coalition Farlu?





Tabaski Ngom dernièrement Agent Comptable Particulier (ACP) à la Commission de Régulation du Secteur de l'énergie (CSRE) a été placée en garde à vue au commissariat du Port. Elle a été convoquée à la Division des investigations criminelles (DIC) puis auditionnée pendant plusieurs heures avant d'être placée.Sa convocation par les limiers de la Dic fait suite à une plainte de la Commission de Régulation du Secteur de l'énergie depuis le 11 décembre devant le Parquet financier pour "détournement de deniers publics". Dans l'enquête de PressAfrik, il est ressorti que Tabaski Ngom pour financer la campagne du député maire Tabaski Ngom a pompé un compte de la CRSE jusqu'à hauteur de 734 millions. Le pot aux roses a été découvert après un rapprochement bancaire de la comptabilité de la CRSE. Dans le procès-verbal de passation, Tabaski Ngom a reconnu les faits. A l’intervalle de 72h avant sa passation, elle reverse à l’institution 45 millions en deux versements (15 millions et 30 millions).