Ligue des champions asiatique : Sadio Mané et Al Nassr défient Kawasaki Frontale pour une place en finale

Ce mercredi à 16h30 GMT, tous les regards seront tournés à Jeddah, où Sadio Mané et son club saoudien Al-Nassr affrontent Kawasaki Frontale en demi-finale de la Ligue des champions asiatique. L'international sénégalais, déjà auteur de prestations décisives depuis son arrivée en Arabie Saoudite, rêve d'offrir à son équipe une qualification historique pour la finale.



Face à une formation japonaise réputée pour son jeu et technique, Mané aura un rôle central à jouer. Sa puissance, sa vitesse et son expérience des grands rendez-vous européens pourraient bien faire la différence.



En cas de qualification, une finale 100% sénégalaise pourrait avoir lieu, puisque Al-Ahli d'Édouard Mendy s'est déjà assurée sa place en finale. Une affiche de rêve entre deux Lions de la Téranga pour le titre continental asiatique, qui aurait tout d'un choc titanesque.



Sadio Mané, déjà roi d'Afrique, est-il en route pour régner aussi en Asie ? Réponse dès 16h30 GMT.