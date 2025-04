CAN U20 (Groupe A) : L'Afrique du Sud dos au mur, l'Égypte pour confirmer

Après une entame de difficile face au pays hôte, l'Afrique du Sud n'a déjà plus le droit à l'erreur. Battus 1-0 par l'Égypte lors de leur premier match, les Amajita doivent impérativement réagir ce mercredi face à la Tanzanie, qui fait son entrée en lice dans ce groupe A composé de cinq équipes.



Ce duel aura lieu au bord du Canal de Suez à partir de 15h00 GMT. En cas de nouveau revers, la situation deviendrait très compliquée pour les Sud-Africains, qui visent une qualification pour les quarts.



En face, les jeunes Taifa Stars veulent réussir leur baptême du feu. Avec une préparation jugée sérieuse, la Tanzanie espère jouer les troubles-fêtes dans ce groupe relevé. Le résultat de ce match pourrait donner une première tendance sur les forces en présence pour l'accession à la phase à élimination directe.



Plus tard dans la soirée (18h00 GMT), l'Égypte, euphorique après sa victoire, inaugurale contre l'Afrique du Sud (1-0), tentera d'enchaîner contre la Sierra Leone. Solides et bien organisés lors de leur nul face à la Zambie (0-0), les Sierra-Léonais ne comptent pas faire de la figuration. Les Pharaons juniors, portés par leur public, auront néanmoins à cœur de frapper un grand coup pour prendre une option sur la qualification.



Avec une première journée déjà riche en enseignements, cette deuxième levée pourrait bien redistribuer les cartes dans un groupe A très ouvert.