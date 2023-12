Affaire Ndella Madior: ce que risque le personnel

L’enquête s’emballe. Sept (7) nounous et deux (2) assistants ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour élucider le scandale de la pouponnière «Keur Yermandé».



D’après L’Observateur qui donne l’information, leur patronne, Ndella Madior Diouf, cueillie jeudi dernier et poursuivie pour « homicides involontaires, maltraitance sur des enfants, et exploitation d’une pouponnière sans autorisation » pourrait entraîner « une bonne partie » de ses employés retenus pour nécessité d’enquête.



En effet le quotidien indique que les enquêteurs cherchent à se faire une religion sur leur responsabilité dans la maltraitance des nourrissons.



« S’il est avéré que ces nounous, assistants et autres employés ont posé, en toute connaissance de cause, des actes favorisant la mise en danger de la vie de bébés, ils seront retenus dans les liens de la détention. Par contre, si l’enquête ne parvient pas à réunir des charges suffisantes de nature à motiver leur déferrement, ils seront remis en liberté à charge pour eux de répondre à toute réquisition ultérieure de la Justice » révèle le journal.



Les employés ont livré des réponses à charge contre leur patronne, lors de leur audition, notamment sur les questions relatives à la prise en charge des nourrissons.