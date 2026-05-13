Sénégal: Bassirou Bâ alerte sur les risques d'une «fête de Tabaski catastrophique dans les villages» cette année

À moins de deux semaines de la Tabaski, le président du mouvement Aar Sunu Momeel, Bassirou Bâ, alerte sur les difficultés qui frappent le monde rural et le marché du bétail.



Selon lui, l’insécurité, les vols de bétail et les faibles rendements de la campagne arachidière risquent de provoquer une pénurie de moutons dans plusieurs localités du pays. « Cette année, nous aurons une fête de Tabaski catastrophique dans les villages », a-t-il déclaré.



Bassirou Bâ affirme que de nombreux éleveurs n’osent plus acheter ou élever du bétail par peur des attaques. Il évoque également la hausse des prix des aliments de bétail et les difficultés financières des familles rurales.



Le président de Aar Sunu Momeel critique enfin les autorités, qu’il accuse de privilégier les activités politiques au détriment des préoccupations des populations à l’approche de la Tabaski, rapporte le journal Tribune.