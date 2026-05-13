Sénégal: Bassirou Bâ alerte sur les risques d'une «fête de Tabaski catastrophique dans les villages» cette année

À moins de deux semaines de la Tabaski, le président du mouvement Aar Sunu Momeel, Bassirou Bâ, alerte sur les difficultés qui frappent le monde rural et le marché du bétail.
Selon lui, l’insécurité, les vols de bétail et les faibles rendements de la campagne arachidière risquent de provoquer une pénurie de moutons dans plusieurs localités du pays. « Cette année, nous aurons une fête de Tabaski catastrophique dans les villages », a-t-il déclaré.
Bassirou Bâ affirme que de nombreux éleveurs n’osent plus acheter ou élever du bétail par peur des attaques. Il évoque également la hausse des prix des aliments de bétail et les difficultés financières des familles rurales.
Le président de Aar Sunu Momeel critique enfin les autorités, qu’il accuse de privilégier les activités politiques au détriment des préoccupations des populations à l’approche de la Tabaski, rapporte le journal Tribune.
Selon lui, l’insécurité, les vols de bétail et les faibles rendements de la campagne arachidière risquent de provoquer une pénurie de moutons dans plusieurs localités du pays. « Cette année, nous aurons une fête de Tabaski catastrophique dans les villages », a-t-il déclaré.
Bassirou Bâ affirme que de nombreux éleveurs n’osent plus acheter ou élever du bétail par peur des attaques. Il évoque également la hausse des prix des aliments de bétail et les difficultés financières des familles rurales.
Le président de Aar Sunu Momeel critique enfin les autorités, qu’il accuse de privilégier les activités politiques au détriment des préoccupations des populations à l’approche de la Tabaski, rapporte le journal Tribune.
Autres articles
-
Médine : le pèlerin sénégalais Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, est décédé des suites d’un malaise
-
Saint-Louis: la 34e édition du Festival international de Jazz s'ouvre ce mercredi à la Place Baya
-
Ziguinchor : Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga en visite pastorale à Affiniam
-
Université numérique Cheikh Hamidou Kane: «Le risque d’une année blanche est réel» (Syndicat des enseignants)
-
Minéraux critiques en Afrique : la CADHP part en guerre contre l'impunité des multinationales