Saint-Louis: la 34e édition du Festival international de Jazz s'ouvre ce mercredi à la Place Baya

Le Festival international de jazz de Saint-Louis ouvre ce mercredi, 13 mai, sa 34e édition, transformant la ville historique en une « capitale du jazz en Afrique de l'Ouest ».



Jusqu'au 17 mai, la mythique Place Baya accueillera des artistes de renommée mondiale comme l'Orchestra Baobab ou le pianiste Leïla Olivesi, réaffirmant la mission de l'événement de « promouvoir le jazz sous toutes ses formes » tout en favorisant le dialogue entre les sonorités africaines et internationales.



Véritable moteur de développement, ce rendez-vous emblématique se définit comme un « produit d’appel touristique jouissant d’un rayonnement national et international » au cœur d'un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO.



Au-delà des concerts, les organisateurs misent sur une programmation riche en « masterclass» et rencontres professionnelles afin de « dynamiser la scène culturelle et participer au développement socio-économique » de la région.