Affaire Ngom_Tahirou Sarr : plusieurs perquisitions exécutées par le Pfj

Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) ont récemment mené plusieurs perquisitions dans le cadre des affaires impliquant Farba Ngom, député, et Tahirou Sarr, homme d'affaires. Ces opérations ont été réalisées sur délégation du juge du premier cabinet financier.



Selon les informations rapportées par le journal Libération dans son édition de ce jeudi, les enquêteurs ont ciblé les adresses sociales des sociétés présumées appartenir au maire de Agnam, à Tahirou Sarr ainsi qu'à d'autres personnes citées dans l'affaire des 125 milliards de F CFA, objet d'un rapport de la Centif (Cellule nationale de Traitement des Informations financières).



Les policiers se sont d'abord rendus aux sièges des sociétés Sofico SA et Groupe Immobilier Suisse, appartenant à Tahirou Sarr. Par la suite, une autre perquisition a été effectuée à "Fenêtre Mermoz", adresse déclarée des sociétés SCP Haba et SCP Doworou. Sur place, les enquêteurs ont constaté que le bâtiment était occupé par des travailleurs de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, et non par les entreprises recherchées.



D'autres lieux ont également été visités, mais les vérifications ont révélé de sérieuses incohérences. À Derklé, l'adresse déclarée de la société Kantong Investment Sasu, enregistrée au nom d'Ismaëla Ngom, frère de Farba Ngom, n'existait tout simplement pas. De même, à la rue Félix Éboué, le siège social de la société Méga Plus Suarl, mentionnée dans le rapport de la Centif, ne correspondait pas à l'adresse indiquée lors de la constitution de la société.