Affaire Ousmane Sonko : « Personne n’a vu la décision de sa radiation sur les listes électorales. Elle n’existe pas » ( Me Said Larifou)

Le Tribunal de Grande instance de Dakar, en rendant sa décision sur la radiation du leader du parti dissous, Pastef Les Patriotes, sur les listes électorales, a confirmé le juge Sabassy Faye qui avait ordonné sa réinscription sur lesdites listes. Ainsi, encore une fois, Ousmane Sonko a eu gain de cause devant l’Etat du Sénégal et a retrouvé ses droits civiques. L’un de ses avocats, Me Larifou Said, qui était l’invité de Midikeng ur PressAfrikTVHD de ce jeudi, a commenté le dit verdict. Il a tenu à précisé que la décision de la radiation sur les listes électorales de son client n’a pas été communiqué ni aux avocats ni à la Cour suprême, encore moins au Tribunal de Dakar ».



« Ce qui me choc, c’est que Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais. Dans le cadre de cette affaire, il ne fait que demander une chose que tout un chacun peut demander : sa réinscription sur les listes électorales. Ni plus ni moins», a d'emblée souligné l'avocat.



Me L'arifou de poursuivre : « Comment comprendre que des millions de F Cfa soient déployés pour défendre l’Etat du Sénégal comme si c’est un terroriste qui vent d’abattre le Sénégal. En quoi la présence de Ousmane Sonko sur les listes électorales est constitutive d’un danger pour l’Etat du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens, d’avocats, les plus éminents avocats du Sénégal ont été mobilisés? », s'est-il interrogé. Avant d'ajouter : « J’ose espérer que tous les faits qui circulent dans la presse nationale mobiliseront autant de moyens pour que l’Etat du Sénégal se défende ».



Sur cette affaire, a fait savoir la robe noire : « Il y n’a aucune raison juridique. Il y a aucun motif juridique sérieux qui peut justifier que la décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Dakar soit cassée par la Cour suprême du Sénégal ». Parce que, explique l'avocat étranger de Sonko : « La Cour suprême a tout simplement demandé au juge du Tribunal d’instance de Dakar de tirer les conséquences d’un constat qui était fait par le juge tribunal de Ziguinchor. Il y a un constat qui est objectif, qui a été établi ».



La conséquence c’est quoi, a-t-il poursuivi : « c’est qu’un huissier de justice a été chargé de notifier à M. Ousmane Sonko une décision, il ne l’a pas fait. Et pourquoi ? parce qu’il n’y a pas de décision qui ordonne la radiation d’un citoyen sur les listes électorales. Elle doit être motivé et puis elle doit être notifiée à la personne concernée puisqu’il s’agit d’un acte administratif. »,



Toutefois, a conclu l'avocat : « Cette décision personne ne l’a. Elle n’a pas été communiqué ni aux avocats d’Ousmane Sonko, ni à la Cour suprême, encore moins le Tribunal de Dakar ».