Affaire Pétrotim: Aliou Sall refuse de faire tout commentaire avant son audition

Le principal mis en cause, Aliou Sall, frère du Président Macky Sall clôture ce lundi 25 novembre 2019 les auditions sur le présumé scandale sur les contrats pétroliers et gaziers révélé par la chaine britannique la BBC en juin dernier.



Arrivé à 9h00 sur les lieux, monsieur Sall n'a pas pu être entendu par le doyen des Juges qui lui a demandé de revenir à 13h00. A son arrivée à cette heure, il refuse de faire tout commentaire avant son audition . " C'est à vous (les journalistes ) de me psychanalyser ?(…) je ne veux pas faire de commentaires … », lance le maire de Guédiawaye avec un sourire.



Au moment où ses lignes sont écrites, il fait face au Doyen des juges, Samba Sall.