Affaire Petrotim-Aliou Sall: vers une nouvelle audition des témoins

L’affaire du « scandale à 10 milliards de dollars » qui lie Frank Timis et le jeune frère du président Sall, Aliou Sall, livre ses secrets. La Division des investigations criminelles (Dic) a bouclé son enquête et à transmis les dossiers au procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye.



Après les auditions de la Dic, le procureur de la République a envoyé le rapport au Doyen des juges, Samba Sall pour l’ouverture d’une information judiciaire. La révélation a été faite, par le quotidien « Les Échos », dans sa parution de ce jeudi.



Et, informe le journal, d’ici le 4 novembre, le magistrat instructeur va démarrer ses auditions et tous ceux qui ont défilé devant la Dic repasseront devant le Doyen des juges.



Dans cette affaire, le procureur de la République avait lancé un appel à témoins, suite à la diffusion de l’enquête de la chaîne britannique, Bbc, qui a fait beaucoup de bruit.