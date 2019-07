Affaire Pétrotim : Thierno Alassane Sall a enfin reçu sa convocation, prévue mercredi à 10 h

L’ancien ministre de l’Energie Thierno Alassane Sall fera face demain mercredi 17 juillet 2019 à 10 heures à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre de l'enquête sur l'attribution des concessions pétrolières et gazières.



« Ma convocation à la DIC annoncée par la Presse ces derniers temps m’est enfin parvenue. Il paraît qu’elle avait été expédiée et égarée à Thiès avant que l’on se ravise à me chercher du côté de Dakar», ironise le président de République des valeurs (Rv), Thierno Alassane Sall, indiquant ainsi que « l’attrape-témoins lancé n’ayant pas prospéré, l’Etat est contraint de dévoiler ses cartes et nous convoquer en bonne et due ( ?) Forme. »



Cependant TAS n'a pas manqué de vouer aux gémonies l'appel à Témoin lancé par le Procureur Serigne Bassirou Gueye suite aux révélations de la Bbc mettant en cause le petit frère du président Sall.

" La procédure est donc revue face à un obstacle majeur : le refus de certains de répondre à l’appel à témoins. Voici que les enquêteurs usent des bonnes vieilles méthodes : la « convocation (du témoin) pour affaire (le) concernant ».

Les calculs derrière cette procédure variable deviennent plus manifestes : donner l’illusion que les différents protagonistes ont été entendus avec toute la rigueur qui sied pour mieux enterrer ensuite le dossier « faute d’éléments probants livrés par eux » - je cite naturellement une future conférence de Presse. Car qui est fou pour venir témoigner avec le rapport de l’IGE sous les bras ? s'interroge t-il.