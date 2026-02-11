Affaire Pierre Robert : révélations sur la stratégie d’un présumé prédateur sexuel

L’affaire relative aux présumés homosexuels et à la transmission volontaire du VIH/Sida continue de défrayer la chronique au Sénégal. Le français Pierre Robert (52 ans), arrêté en avril 2025 à Beauvais, est considéré comme le «Patron» du réseau. Il est même accusé de s’être servi de sa puissance financière pour assouvir ses sordides fantasmes, dans un dossier qui a occasionné le placement sous mandat de dépôt de 14 personnes à Dakar.
Nommé le «Patron», Pierre Robert a dirigé, au Sénégal, une organisation occulte qui recrutait des «formateurs sexuels» dont la mission était de recruter des mineurs âgés de 3 à 15 ans parmi les enfants de la rue ou issus de familles très pauvres et les talibés, selon les révélations du quotidien Libération, ce mercredi 11 février. Les «formateurs sexuels», à leur tour, formaient des jeunes enfants capables d’assouvir ses fantasmes de prédateur. Ensuite, il envoyait de l’argent régulièrement aux formateurs», tous séropositifs, qui devaient inoculer ensuite le virus du Sida aux jeunes enfants.
Un assaut mené le 2 février a permis d’interpeller une dizaine de personnes à Ouakam (Dakar) dont Malick Sène (50 ans), Aliou Goudiaby (28 ans) et Amath Lô (21 ans), un sans-emploi résidant Aux Almadies et qui être «la femme» du présumé prédateur sexuel, qu’il aurait connu en novembre 2023 sur Facebook.
