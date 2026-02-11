Décès d’Abdoulaye Ba : Aminata Touré appelle à «la pacification définitive de l’espace universitaire»

Coordonnatrice de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré a invité, ce mercredi 11 février, le gouvernement et les acteurs de l’espace universitaire «à travailler à la pacification définitive de l’espace universitaire», 48 heures après le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en médecine décédé lors des violences policières à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Dans un communiqué publié sur la page Facebook de Mimi Touré, et dont les commentaires ont été restreints, la coalition Diomaye Président propose aussi «la mise en place de solutions pérennes afin que les universités redeviennent des lieux d’épanouissement intellectuel et de bien-être pour toute la communauté universitaire».



Même si des enquêtes sont en cours pour rétablir les faits, Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, est décédé dans la soirée du lundi 09 février, après des violents affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui s’opposent à la proposition de réforme du système de bourses.



Au cours d’une conférence de presse, ce 10 février, les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de l’Enseignement supérieur ont assuré unanimement que «justice sera faite» et que «les responsabilités seront situées».