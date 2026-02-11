Grand Yoff : un individu placé en garde à vue pour «vol en réunion avec usage d'arme blanche»

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff (Dakar) a interpellé, le 9 janvier 2026, un individu impliqué dans des faits « d’association de malfaiteurs et de vol en réunion commis avec usage d’arme blanche (machette) ».



A l’origine des faits, lors d’une patrouille de sécurisation à hauteur du pont de Grand Yoff, les éléments de police ont été alertés par les cris de détresse d'une victime. Cette dernière était alors sous la menace directe d'une machette brandie par le suspect, lequel tentait de lui arracher son sac à main contenant son téléphone portable ainsi que divers effets personnels.



Selon le communiqué de la police, l'intervention immédiate des forces de l'ordre a donné lieu à une course-poursuite, aboutissant à la neutralisation et à l'arrestation du principal agresseur, toujours en possession de son arme. Ses deux acolytes ont, quant à eux, réussi à prendre la fuite en franchissant les glissières de sécurité de la route de l’aéroport pour se dissimuler dans les ruelles du quartier Grand Médine (Dakar).



La machette a été saisie et placée sous scellé. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’arrêter les complices en fuite.