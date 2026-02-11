Haute cour de justice : l’Assemblée nationale ouvre une procédure contre Me Bocar Thiam et Abdoulaye Diouf

En réunion de bureau, l’Assemblée nationale du Sénégal a lancé, ce 10 février, la procédure de mise en accusation devant la Haute cour de justice de Me Moussa Bocar Thiam et Abdoulaye Diouf Sarr, des anciens ministres sous le régime du Président Macky Sall (2012-2024).



Selon le quotidien "L’Observateur", le bureau de l’Assemblée nationale, à la suite d’une requête introduite par la ministre de la Justice, Yacine Fall, a fixé le calendrier des travaux de mise en accusation. Le jeudi 19 février, à 11 heures, le projet sera examiné par la commsion technique, avant la séance plénière prévue le 23 février (11 heures).



Me Bocar Thiam serait visé par le dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé «Sénégal Connect Park», qui avait valu l’emprisonnement à des cadres du ministère de la Communication et des télécommunications sous Macky Sall. En ce qui concerne Abdoulaye Diouf, ancien maire de Yoff, les autorités auraient «déterré» le rapport de la Cour des comptes de 2022 sur la gestion des fonds Covid-19 dans lequel il serait impliqué, toujours d’après le quotidien.



Ces deux nouvelles mises en accusation interviennent après qu’une première liste de cinq (05) ministres dont Mansour Faye, Moustapha Diop et Ismaila Madior Fall, a été envoyée devant la Haute cour de justice par l’Assemblée nationale.