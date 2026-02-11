Perception de la corruption -2025: légère progression du Sénégal, toujours dans la zone rouge avec un score de 46/100

L’organisme Tranparancy International a publié, ce 10 février 2026, les résultats de l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2025. Avec un score de 46/100, contre 45/100 en 2024, le Sénégal progresse légèrement, mais demeure dans la zone rouge.



Ce nouveau résultat place le pays au 65e rang mondial sur 182 pays évalués, traduisant des efforts encore insuffisants face à l’ampleur du phénomène. Selon le rapport de l’IPC, la corruption est étroitement liée à des facteurs structurels tels que le recul des contre-pouvoirs démocratiques, l’affaiblissement de l’État de droit et les attaques contre la société civile indépendante.



Pour rappel, les autorités ont annoncé et mis en œuvre une série d’actions dans le cadre de la lutte contre la corruption. C’est le cas, par exemple, de la reforme de 2025 portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux (Ofnac), dont les membres ont été nommés après un appel à candidature.