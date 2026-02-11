Affaire des homosexuels présumés : quatre plaintes déposées contre le commandant de brigade de Keur Massar

Dans la banlieue de Dakar, 12 individus dont l’animateur Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Drame ont été interpellés par la brigade de Keur Massar. Suspectés d’être des homosexuels, ils ont été placés sous mandat de dépôt le 09 février 2026.



Selon "Les Echos", Me François Kandiack, avocat de Djiby Drame, a déposé quatre (04) plaintes contre El Hadji Abdou Gning, commandant de la brigade de recherches de Keur Massar. L’avocat estime que celui-ci a "violé" les droits de la défense et le secret de l’instruction. Dans sa requête déposée devant la chambre d’accusation, Me Kandiack accuse l’enquêteur "d’actes de natures à enfreindre l’exercice de la profession d’avocat, diffamation contre un corps constitué et de forfaiture".



Dans les explications qui justifient sa plainte, l’avocat assure que le commandant aurait mis en œuvre des stratégies pour empêcher que son client se fasse défendre par un avocat. «El Hadji Abdou Drame lui a fait savoir que l’avocat allait ébruiter l’affaire dans la presse et que sans avocat, lui, en tant que commandant, tenait la situation en main et qu’il pouvait gérer les choses», a rapporté Me Kandiack, qui dénonce une «intention manifeste d’empêcher les droits de la défense».