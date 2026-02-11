Dakar : deux individus placés en garde à vue pour «cybercriminalité, vol et actes contre nature»

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a interpellé deux individus pour «vol, accès frauduleux à un système informatique, obtention indue d'un avantage financier et actes contre nature». Les prévenus ont été placés en garde à vue.



A l’origine des faits, une plainte a été déposée par l’un des mis en cause. Selon ce dernier, un individu qu’il a rencontré lors d'un voyage à Louga (nord-ouest) aurait volé son téléphone puis retiré de manière frauduleux une somme de 2 250 000 FCFA de son compte Mobile money.



D’après le communiqué de la police, les investigations ont permis d'interpeller le suspect au niveau des Maristes (Dakar). Interrogé, ce dernier a nié le vol, affirmant avoir confisqué le téléphone en garantie d'une créance de deux millions de FCFA. Selon ses déclarations, cette somme correspondait au paiement promis par le plaignant en échange de rapports sexuels. Une promesse que ce dernier n'aurait pas tenue après deux rapports consommés.



Réfutant les allégations de ce dernier, le plaignant a fini par admettre les faits après que le prévenu a fait une description précise de la chambre où se seraient déroulés les faits. Un transport sur les lieux a permis de confirmer la configuration de la chambre et de saisir, à titre de preuves, un flacon de gel lubrifiant, de l'huile lubrifiante et trois préservatifs.



Le suspect a finalement reconnu avoir vidé le compte Mobile money du plaignant avec l'aide d'un tiers pour recouvrer sa créance. L'enquête se poursuit pour identifier le complice.