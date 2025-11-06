Affaire Prodac: Pape Malick Ndour placé en garde à vue

Après son interpellation à son domicile par la Division des investigations criminelles (DIC), Pape Malick Ndour a été placé en garde à vue dans l'affaire Prodac (Programme des domaines agricoles)
Selon des informations, le coordonnateur des cadres de l'Alliance Pour la République (APR) est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de détournement de deniers publics.
L'ancien coordonnateur du Prodac sera présenté ce vendredi, au juge d'instruction du premier cabinet du Pool Judiciaire Financier sauf changement de programme. Son arrestation est consécutive à l'inculpation de Mamina Daffé dans le cadre de l'affaire Prodac.
