Affaire Prodac : Pape Malick Ndour reste en prison, après l’appel interjeté par le procureur contre sa liberté provisoire

Dans l’affaire du Programme des domaines agricoles (Prodac), la chambre d’accusation financière a accordé la liberté provisoire, mercredi 24 juin, à l'ancien ministre de la Jeunesse et membre de l'APR (opposition), Pape Malick Ndour. Alors qu’il devrait regagner son domicile tout en étant sous bracelet électronique, le procureur a interjeté appel de la décision judiciaire, selon le quotidien L’Observateur. Conséquence : l’opposant politique reste en prison.



Pour rappel, l’ancien ministre avait été arrêté le vendredi 15 mai par la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison. Cette interpellation faisait suite à la confirmation, le 28 avril 2026, par la Cour suprême du mandat de dépôt le visant. Cette décision avait ainsi mis fin à son contrôle judiciaire.



Il est reproché à Pape Malick Ndour d'avoir validé le décaissement "suspect" de plus de 2,7 milliards de FCFA au profit de la société israélienne Green 2000 sur la base de factures pro forma, impliquant également Khadim Bâ, le patron de Locafrique.



Depuis le début de l’affaire, l’opposant a toujours nié les faits présumés de malversations financières et dénoncé un «acharnement» politique et judiciaire.