«Mary Teuw Niane est d’une mauvaise foi maladive» : pourquoi d’anciens propos de Diomaye refont surface

Mary Teuw Niane, mathématicien sénégalais et directeur de Cabinet du Président Diomaye Faye, a produit ce dimanche une tribune intitulée «L’imposteur» sur les réseaux sociaux. Dans un contexte de rupture politique entre des anciens alliés qui ont conquis le pouvoir ensemble en mars 2024, le texte semble s’adresser à Ousmane Sonko et à ses soutiens, même s’il ne les a pas nommément cités. Dans son texte, le mathématicien soutient que «le temps est le plus implacable des juges qui finit toujours par démasquer l’imposture», ajoutant que «le danger atteint son sommet lorsque les disciples cessent d’admirer un homme pour commencer à le vénérer».



La réaction des cadres du Parti Pastef (majorité parlementaire) n’a pas tardé. Sur sa page Facebook, Abass Fall, maire de Dakar et connu comme un inconditionnel de Sonko, a été l’un des premiers à réagir. «Ne cherchons pas loin pour répondre à Mary Teuw Niane», a-t-il écrit, avant de partager la capture d’un texte publié par Diomaye Faye le 03 octobre 2022.



«Mary Teuw Niane est d’une mauvaise foi maladive (…) Je me rends compte lorsqu’il s’agit de Pastef et de son leader Ousmane Sonko dont il guette visiblement le moindre faux pas, il se vide automatiquement de cartésianisme mathématicien et, sur la base d’une appréciation erronée des faits, que seule une jalousie noyée explique, il s’érige en professeur de vertu républicaine», avait écrit l’actuel chef d’Etat.