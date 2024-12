Affaire Samuel Sarr: le juge rejette sa demande de liberté provisoire

Samuel Sarr, Directeur général de West African Energy (WAE), va rester en détention. Le juge du 7ème cabinet, remplaçant temporairement son collègue du 2ème cabinet, a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire.



Selon des informations rapportées par Libération, les avocats du sieur ont fait appel devant la Chambre d'accusation dans l'espoir d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du juge.



Pour rappel, Samuel Sarr est poursuivi pour « abus de biens sociaux, conformément à l’article 891 de l’Acte uniforme sur les droits des sociétés et GIE. » L’affaire porte sur une somme de 8 milliards de FCFA, un montant que l’accusé conteste fermement.



C’est à la suite d’une plainte déposée par Moustapha Ndiaye, actionnaire à hauteur de 15 % dans WAE et président du conseil d’administration qu’il a été arrêté et a été placé sous mandat de dépôt le 28 novembre dernier.



En riposte, Samuel Sarr a déposé une plainte contre Moustapha Ndiaye.