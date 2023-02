Affaire Sweet beauté : « Ousmane Sonko doit aller répondre à la justice »

Quatre(4) ans après son retrait et l'espace politique et médiatique, Mame Adama Gueye, ancien candidat à la présidentielle sénégalaise est sorti de son bunker, face à la situation politique tendue. Lors de l'émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche, il a donné son point de vue sur l'affaire de viol présumé et de menace de mort entre l'opposant Ousmane Sonko et Adji Sarr.



« Je suis contre ceux qui s'opposent à un procès. Ousmane Sonko doit aller répondre à la justice. Il est un citoyen et il n'est pas plus important que la loi....», a déclaré l'ancien Bâtonnier de l'ordre des avocats.



Le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo, a renvoyé l’affaire Sweet Beauty devant la Chambre criminelle. Jusqu'à présent, l'opposant Ousmane Sonko, qui a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024, n’a pas encore statué de manière claire sur sa présence ou non au procès. Mais beaucoup de ses proches ont soutenu qu'il n'ira pas répondre.