Affaire Tabaski Ngom : son avocat appelle au respect de la présomption d’innocence

Me Ousmane Thiam, avocat de Tabaski Ngom, s’est exprimé sur le dossier de sa cliente, ancienne Agent Comptable Particulier (ACP) à la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE), accusée d’un détournement de plus de 700 millions de francs CFA. Selon lui, l’enquête suit son cours, et Tabaski Ngom a été confrontée à d’autres agents de la CRSE dans le cadre de la procédure ouverte par Division des Investigations Criminelles (DIC).



« Elle commence à aborder la situation avec philosophie. Actuellement, l’enquête est en cours, et nous attendons de savoir quand le procureur ou le commissaire décidera de la déférer. Conformément aux principes du droit pénal, elle est présumée innocente jusqu’à ce qu’un tribunal en décide autrement », a déclaré Me Thiam sur la RFM.



Il a également souligné que l’affaire, largement médiatisée, a troublé l’ordre public. « L’enquête avance et nous saurons bientôt quelle décision prendra la DIC, si elle décide de la déférer ou non », a-t-il ajouté.



Concernant la procédure, la robe noire a précisé que sa « cliente a répondu aux interrogations des enquêteurs et participé à une confrontation avec d’autres agents de la CRSE ».



Tabaski Ngom reste toujours en garde à vue. Accusée d’avoir détourné plus de 700 millions de francs CFA des caisses de la CRSE, elle aurait finalement avoué les faits devant les enquêteurs de la DIC.



Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, déjà sous le coup de graves accusations, est actuellement en garde à vue. Elle sera déférée au Parquet du Pôle judiciaire financier (PJF) cette semaine avec des charges potentielles de blanchiment de capitaux et escroquerie sur des fonds publics.



Pour rappel, l’arrestation de l’Inspectrice du Trésor Tabaski Ngom, ex-Agent Comptable Particulier (ACP), fait suite à une plainte de la Direction de la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) qui l’accuse d’avoir pompé plus de 700 millions de francs CFA dans ses caisses sans pièces justificatives.



Selon nos informations, l’Inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom a, à son tour porté plainte contre l’ancien ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, par ailleurs maire de Louga, à qui elle aurait versé une partie importante de l’argent pour financer sa campagne électorale lors des législatives anticipées de 2024.