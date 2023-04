Affaire « Top cas, Néné Touti » : les plaintes pleuvent à la DSC, une chroniqueuse de Walf Tv convoquée

L'enquête ouverte par la Division de lutte contre la cybercriminalité (DSC) à la suite de l'arrestation de l'administratrice du groupe Facebook les "Néné Touti" livre ses secrets. Le dossier prend une nouvelle ampleur depuis ce lundi avec les confrontations entre les administratrices des groupes "Top cas, Néné Touti".



Selon Libération, les policiers ont passé toute la journée du lundi à exploiter les téléphones portables et comptes de la première, tête de file du groupe privé Facebook dénommé les "Néné Touty" qui a cassé des couples, terni des réputations, jeté le discrédit sur des personnes ...



En effet, la principale suspecte, Oumou Khairy, propose une médiation pour sauver son business et enfonce « Patra taf », « Machallah Chapala », et « Rokhaya Tine ».



Le journal informe que les cas de Wally Seck ,Clara Guèye et de Bijou Ngoné ont été évoqués.



Les interpellations et convocations continuent avec la convocation de la chroniqueuse Thioro Mandela de Waff TV. Cette convocation est liée à l’enquête ouverte par les hommes du commissaire Aly Kandé suite à l’arrestation de deux administratrices de ces redoutés cercles d’échanges entre femmes (les groupes Facebook « Néné Touti », «Kay ma deyla Lounioudoul Siki saka », «Top cas », «Laf Thiat, chaise anglaise », «Rabi nététou » Zizelle Mandy» entre autres groupes).



Le journal renseigne qu'on va vers d'autres arrestations.