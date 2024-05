Affaire Wally Seck, Ibou Touré et Cie : le dossier renvoyé au 15 juillet prochain

L’affaire de la Range Rover impliquant Wally Seck, Baye Fall, Massyla Niang et l’ancien footballeur international Ibou Touré, est loin de connaître son épilogue. Le dossier appelé devant la Cour d’appel de Dakar ce lundi 13 mai, n'a pas été retenu. Il a été renvoyé au 15 juillet prochain. Les mis en cause n'ont pas comparus.Pour rappel, le chanteur Wally Seck , l’ancien footballeur international Ibou Touré et les autres protagonistes devaient comparaître devant le juge d’appel de Dakar pour leur implication présumée dans l’affaire du véhicule Range Rover. Ils sont poursuivis, aux côtés de Pape Massaly Niang, Serigne Mbacké Guèye alias Baye Fall, Sanou Kébé et Abdou Dieng, pour "association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif, ainsi que complicité."