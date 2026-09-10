Moscou annonce l'ouverture de nouvelles Maisons russes dans huit pays d'Afrique

La Russie étend encore son influence en Afrique. L'agence chargée des centres culturels russes dans le monde a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec des organisations locales déjà installées sur le continent. Huit pays africains sont concernés et verront l'ouverture de Maisons russes.
Huit nouvelles Maisons russes, des centres culturels russes, vont être ouvertes en Afrique. La RDC, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Kenya, Madagascar, Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone devraient bientôt inaugurer ces nouvelles Maisons russes, sur les bases de structures locales existantes, bientôt labellisées et supervisées par Moscou.
Cinq partenariats de ce type avaient déjà été signés en 2024. À cela s'ajoutent les neuf antennes étatiques revendiquées sur le continent par Rossotrudnichestvo, une agence gouvernementale d'influence, placée depuis quatre ans sous sanctions européennes.
Des centres culturels soupçonnés d'espionnage
La mission de ces Maisons russes est officiellement de « promouvoir et développer des projets autour de la langue, des sciences, de l'art, et des valeurs russes ». De la diplomatie par la culture, avec par exemple des projections de films, des représentations de pièces de théâtre ou des cours de langue. Mais ces instituts sont aussi soupçonnés d'activités parallèles, voire d'espionnage, par les services de renseignement européens.
Au début du mois, dans le contexte des tensions croissantes entre l'Allemagne et la Russie, l'antenne berlinoise s'est vue signifier sa fermeture. Le Kremlin a répondu par des mesures similaires contre les établissements allemands présents en Russie.
Huit nouvelles Maisons russes, des centres culturels russes, vont être ouvertes en Afrique. La RDC, le Sénégal, le Togo, le Mali, le Kenya, Madagascar, Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone devraient bientôt inaugurer ces nouvelles Maisons russes, sur les bases de structures locales existantes, bientôt labellisées et supervisées par Moscou.
Cinq partenariats de ce type avaient déjà été signés en 2024. À cela s'ajoutent les neuf antennes étatiques revendiquées sur le continent par Rossotrudnichestvo, une agence gouvernementale d'influence, placée depuis quatre ans sous sanctions européennes.
Des centres culturels soupçonnés d'espionnage
La mission de ces Maisons russes est officiellement de « promouvoir et développer des projets autour de la langue, des sciences, de l'art, et des valeurs russes ». De la diplomatie par la culture, avec par exemple des projections de films, des représentations de pièces de théâtre ou des cours de langue. Mais ces instituts sont aussi soupçonnés d'activités parallèles, voire d'espionnage, par les services de renseignement européens.
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