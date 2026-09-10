Cameroun: un policier tué et cinq enseignants kidnappés dans la région anglophone du Nord-Ouest

Au Cameroun, un policier a été tué dans une embuscade menée par un groupe armé contre le convoi du préfet du département de la Menchum, dans la région du Nord-Ouest anglophone, mardi 8 septembre. Cinq enseignants ont également été kidnappés dans un centre de formation pour instituteurs à proximité. L'attaque est survenue alors que le préfet effectuait une tournée de routine pour s'assurer de la reprise effective des cours.



Selon le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, le convoi du préfet est tombé dans une embuscade sur une route boueuse aux alentours de l'école qu'il s'apprêtait à visiter, ce mardi 8 septembre 2026. La voiture en tête du convoi a essuyé une salve de tirs, dont plusieurs ont mortellement atteint un commissaire de police qui s'y trouvait.



Les assaillants ont pris la fuite dans les forêts environnantes, après avoir observé une escale dans une école publique de formation d'instituteurs. Ils y ont kidnappé cinq otages, des enseignants de cette école : trois femmes et deux hommes. Le gouverneur ajoute que les forces de défense et de sécurité sont depuis lancées à la poursuite de ce groupe armé pour tenter de l'arrêter et de libérer les otages.



L'attaque est survenue en plein contexte de rentrée scolaire, dans une région marquée par un conflit séparatiste depuis une dizaine d'années. Des groupes armés y affrontent à intervalle régulier des forces gouvernementales. Plusieurs de ces groupes avaient appelé à une rentrée scolaire morte dans ces régions.