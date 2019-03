Affaire bus incendié en Italie: le ministre Sory Kaba ne compte rien faire pour Ousseynou Sy

En marge d’un atelier régional d’informations et de partage des bonnes pratiques relatives à la sensibilisation, la réintégration des migrants, Sory Kaba, Directeur général des Sénégalais de l’extérieur est revenu sur l’affaire du Sénégalais qui a incendié un bus transportant des élèves en Italie.L’ambassadeur de souligner à propos l'acte d’Ousseynou Sy pour dire que « nous ne comptons rien faire à ce propos, on a déjà était clair. Ce compatriote qui est né en France a la nationalité italienne ( information démentie par le député de la Diaspora Nango Seck ). Cela veut dire que c’est le droit qui s’exprimera. Alors il a voulu lancer un message à l’opinion internationale. Nous lançons un message à Kolda pour dire : arrêtons la migration irrégulière. Lui, il a lancé ce message de Milan en pensant qu’en incendiant un bus, il se fera entendre et que peut être son acte s’est fait entendre.»Inquiet de la coopération entre les deux pays, le ministre espère « que l’acte d’Ousseynou Sy n’aura pas des conséquences désastreuses dans les relations bilatérales entre le Sénégal et l’Italie » et que le relations entre les deux pays ne seront pas négativement impactées.