Incendie Bus Italie: Ousseynou est né à l'hôpital Abass Ndao et a grandi au Sénégal (député)

La nationalité et le lieu de naissance de l'homme qui a mis le feu dans un bus qui transportait des élève à Milan (Italie) la semaine dernière continue d'alimenter la polémique. Selon le député de la diaspora Nango Seck, Ousseynou Sy est bel et bien Sénégalais.



Interrogé par le journal "Les Echos", l'élu de la diapora qui semble bien connaître celui que son avocat a décrit comme un athée, est né à l'hôpital Abass Ndao, sis à la Médina, et a vécu à Dakar jusqu'à l'âge de 17 ans, avant de rejoindre la France.



Nango Seck invite les autorités sénégalaises à assister Ousseynou Sy...