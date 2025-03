Affaire d'escroquerie foncière à Kolda : le délégué de quartier de Doumassou et son complice condamnés à six mois de prison ferme

Le tribunal de grande Instance de Kolda a rendu son verdict ce mercredi dans l’affaire opposant Solo Diané, délégué de quartier de Doumassou, et Thomas Gaoussou Seydi à Abdoul Madjid Barry. Les deux prévenus ont été reconnus coupables d’escroquerie et de complicité après avoir vendu un terrain appartenant à autrui pour un montant de 22 millions de francs CFA.



Le tribunal a condamné Solo Diané et Thomas Gaoussou Seydi à six mois de prison ferme. En plus de leur peine de détention, ils devront chacun s’acquitter d’une amende de 100 000 francs CFA au Trésor public. De plus, ils ont été condamnés solidairement à verser une somme de 30 millions de francs CFA à la partie civile, Abdoul Madjid Barry.



Le verdict de ce procès envoie un signal fort aux acteurs impliqués dans de telles pratiques. Il rappelle également l'importance de la vigilance dans les transactions immobilières et la nécessité pour les autorités de renforcer les contrôles afin de protéger les citoyens contre ces fraudes.



Pour l’instant, il n’est pas encore clair si les condamnés comptent interjeter appel de cette décision.